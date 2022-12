Davanti a una sala gremita di persone, Il 17 dicembre, nel Centro Congressi Cavour di Roma, Andrea Bernaudo ha aperto la seconda assemblea nazionale dei Liberisti italiani. Un momento importante per rilanciare l’azione politica e la difesa della libertà dell’individuo dalle aggressioni dello Stato e dalle vessazioni dei suoi burocrati. Diversi gli interventi in sala tra cui quello del nostro direttore Andrea Mancia che, sposando le tesi di Bernaudo, ha rilanciato la possibilità e l’esigenza di unire le forze liberali di questo Paese. “Vogliamo rafforzare l’azione del nostro movimento politico – dichiara Bernaudo – e abbiamo due ambiziosi ma irrinunciabili obiettivi: offrire un punto di riferimento, mai esistito prima in Italia, a quanti ritengono la libertà dell’individuo un valore imprescindibile di ordine naturale, che nessun governo può prevaricare, violare, aggredire. E per questo unire sul cardine del liberismo economico i liberali classici ed i libertari in un movimento politico organizzato capace di incidere sui processi politici”.