Governo, Lollobrigida: “Spread in calo e mercati positivi”

Francesco Lollobrigida è convinto che il governo stia operando bene. “Io credo – afferma – che il voto non ce lo possiamo dare da soli, dobbiamo basarci su quello che è il giudizio dei cittadini e i risultati sono di fronte agli occhi di tutti, anche rispetto alle previsioni che qualcuno faceva”. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, intervistato dal direttore dell’agenzia AdnKronos Gian Marco Chiocci, sottolinea l’andamento positivo della differenza tra Btp italiani e Bund tedeschi. “Abbiamo avuto uno spread italiano in calo, abbiamo avuto i mercati internazionali che hanno risposto con grande positività all’azione del governo, abbiamo avuto un’Unione europea interlocutore con il governo nazionale”. Secondo Lollobrigida, “l’Italia deve avere una visione. Ci sono una serie di interessi che devono essere protetti” come “quelli del nostro popolo, delle nostre imprese, della nostra economia” temi “che devono essere contemplati con l’interesse delle altre nazioni europee, finalmente però restituendo all’Italia, agli italiani, la certezza di chi va in Europa lo fa a loro tutela”.

Il ministro sostiene che i risultati siano “estremamente positivi. Abbiamo messo in campo una Legge di Stabilità in tempi molto rapidi che ha vocazione di dare già dei sensi segnale chiari di applicazione del programma”. Nel governo e nelle sue forze, ha spiegato il ministro, “non si era registrata mai questa efficienza. C’è unità, che si sta attuando in un periodo molto breve, c’è un governo politico che ha scritto un programma, che ha trovato dei punti di convergenza a monte delle elezioni e quindi non deve trovare il modo di mettersi d’accordo”. Inoltre, “c’era la consapevolezza che avevamo toccato il fondo in questi 11 anni di governi non politici, in cui non si è perseguita la visione della nazione, c’era bisogno di rimettere le cose in ordine”.

Manovra

Lollobrigida definisce “un po’ anomala la decisione della mobilitazione dei sindacati di Cgil e Uil contro la Legge di Bilancio. Noi abbiamo provato a ragionare di equità, di giustizia per quello che era possibile fare con la coperta corta che avevamo davanti”. Per il ministro “è un po’ anomalo che i sindacati di sinistra lamentino la minor valutazione della crescita delle pensioni alte perché è stata utilizzata quella cifra per aiutare i più deboli a sopravvivere in questa fase, avendo spesso pensioni da fame”.

Lollobrigida si dice “molto orgoglioso di un intervento molto importante, 500 milioni di euro che serviranno a dare sostegno in termini di beni primari alle famiglie più bisognose italiane, con un effetto leva che coinvolgerà la grande distribuzione, la produzione, che permetterà di far crescere questa risorse a disposizione dei più deboli. Credo che questo governo sia vicino ai deboli ma allo stesso tempo abbia una strategia: redistribuire ricchezza è l’obiettivo – spiega il ministro – sapendo che redistribuisci qualcosa che crei, redistribuire una ricchezza che non hai, crea debito e impoverimento del Paese. È una ricetta sbagliata e fallita nelle nazioni dell’est. Il lavoro si crea sostenendole le imprese, se dai lavoro crei crescita economica, quella è la ricetta e auspico che i sindacati riflettano cercando di ritrovare insieme una politica di sistema che faccia crescere la nostra economia e permetta di avere sufficienti ricchezze”.

Scudo fiscale

Lollobrigida rivendica il valore dell’etica. “Noi – dice – abbiamo dimostrato negli anni che siamo persone che credono nella legalità, come priorità e obiettivo centrale non solo dell’azione di governo, ma anche della forza politica che rappresento e che esprime il presidente del Consiglio”.

Agricoltura

Lollobrigida è “orgoglioso del nome del ministero. Si difende un principio, molti ci hanno dato ragione, come l’ex segretario del Pd, Maurizio Martina. La cosa dovrebbe essere trasversale, dobbiamo dare cibo a tutti ma di qualità, prodotto con il rispetto dei lavoratori e della sovranità alimentare. In Francia questo ministero esiste da diversi anni. Autarchia? Il contrario, noi vogliamo esportare di più”.

Reddito di cittadinanza

A proposito del Reddito di cittadinanza, Lollobrigida critica il M5s. “Polemiche sul reddito? Ci sono state stagioni – spiega – in cui c’è stato chi ha soffiato sul fuoco e poi non si è riuscito a spegnerlo. Come con il terrorismo, il confronto resti sempre sul piano delle idee. Ogni istituzione sia responsabile. Se anche si agisce in buonafede, gli effetti su menti deboli e soggetti violenti possono essere devastanti, può esserci una concatenazione di eventi che porta a cose di cui pentirsi. Sono cose già successe, già vissute, qualcuno legga almeno i libri, si informi dai protagonisti di quelle vicende, si faccia raccontare cosa vuol dire essere cattivi maestri e cerchi di non ripetere gli stessi errori”.

Qatargate

Il ministro commenta il Qatargate. “Penso che ci sia una questione morale a sinistra. Non c’è una superiorità morale della sinistra, ci sono invece delle regole che devono essere uguali per tutti. Dispiace che la politica venga coinvolta, che venga coinvolto dal fango il mondo del sindacato”. Lollobrigida è molto “preoccupato per la vicenda Qatargate, perché noi siamo italiani, consapevoli dell’importanza di una Italia forte in Europa, noi crediamo nell’Europa, un’Europa diversa da quella di questi anni, che non faceva gli interessi degli europei, fatta da burocrati, cosa che noi abbiamo denunciato. Ma noi non vogliamo che l’Europa entri in crisi. Siamo – ricorda – per una Europa che superi le difficoltà, facendo un’analisi degli errori fatti”.

Natale

Il ministro lancia un appello a mangiare bene e a limitare gli sprechi. “Chiedo alle persone di guardare bene le etichette e di verificare se un prodotto parte da un luogo italiano. Garantisco che, avendo toccato anche con mano, mangiare bene salvaguardia anche l’economia. Quando si compra un prodotto di qualità fa bene alla salute. Adesso nel periodo di massimo consumo di alimenti a Natale, magari meglio pagare qualcosa di più ma sprecare di meno”.