Manovra alla Camera: il Governo pone la fiducia

Il dado è tratto. Il Governo pone la fiducia alla Camera sulla Manovra. Questo è quanto annunciato all’assemblea di Montecitorio dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Il voto di fiducia alla Camera dei deputati sulla manovra si terrà dalle 20,30 con la prima chiama. Le dichiarazioni di voto partiranno alle 19. La seduta, quindi, andrà avanti a oltranza con le votazioni sulle tabelle, poi a seguire gli ordini del giorno e la nota di variazione approvata dal Consiglio dei ministri. Alla fine, le dichiarazioni di voto e il voto finale, che a questo punto è atteso verso le 6 del 24 dicembre.

Da segnalare lo stralcio dalla manovra della misura che destinava 450 milioni di euro ai Comuni. Questa la decisione presa, dopo i rilievi della Ragioneria di Stato, da parte della commissione Bilancio della Camera. Votate, inoltre, pure le altre modifiche chieste sempre dalla Ragioneria, comprese quelle relative alla Carta giovani-cultura e allo smart working.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “La manovra? Per la prima volta si è votato d’estate. C’era tempo solo per approvare ciò che era stato preparato. Ma Meloni e la maggioranza hanno voluto una manovra politica. Da ministro dell’Agricoltura direi che, seppure in carestia e con tanta grandine, ha permesso di seminare l’Italia del futuro… In un’ora e mezzo il Cdm l’ha approvata all’unanimità. Poi in Parlamento c’è stato dibattito. Ciò non è un’anomalia, ma la democrazia”. E ancora: “Abbiamo iniziato ad agire in favore dell’equità. Continueremo… Mio nonno era un piccolo imprenditore in Eritrea. Fu costretto, come tanti italiani, a venir via. Fece di tutto per mantenere la famiglia. Mi ha insegnato che la dignità è nel lavoro”.