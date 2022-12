Rifiuti in strada a Roma: il regalo di Natale

Tavole imbandite e pranzi a cascata, come non ci fosse un domani. Anche queste sono le vacanze di Natale. A Roma, però, oltre alle panze ad aver fatto il pieno – di rifiuti, nella fattispecie – sono state le strade. In vari quartieri capitolini (San Giovanni, Monteverde, Vigna Clara, per citarne alcuni) la monnezza è stata immortalata in bella vista sull’asfalto. E Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, ha denunciato: “Basta con le scuse ridicole, arrangiandosi nella solita incapacità organizzativa e di gestione che ha vanificato gli accordi per aumentare il personale nei giorni festivi con bonus e premi di risultato. Il ruolo dell’azienda non è quello di tirare a lucido solo le poltrone dalla tappezzeria perlomeno fantasiosa, se il suo presidente vuole far credere ai romani che la colpa dell’immondizia che copre la città è causata da una carenza di camion dovuta alla guerra in Ucraina e al Covid in Cina”.

“Roma sui rifiuti è sempre in emergenza – ha proseguito – perché il suo ciclo di smaltimento dipende da fattori esterni. La chiusura di impianti nel Nord, la scarsità e la lontananza di siti di trasferenza continuano a generare discariche ovunque. Dal centro alle periferie il degrado è inaccettabile, mentre il sindaco Roberto Gualtieri è totalmente inerme. La realizzazione del termovalorizzatore è in ritardo, tra operazioni immobiliari e mancanza di trasparenza. Ma Roma non può e non deve abituarsi al degrado né all’emergenza mascherata da normalità. La Capitale torni a essere autonoma dopo gli anni di incapacità gestionale, il piano rifiuti incompleto della Regione Lazio e le carenze di Roma Capitale, che non si è mai assunta la giusta responsabilità”.

Santori, infine, ha concluso: “Se Ama ha denaro per nominare dirigenti anche sotto l’albero di Natale, trovi anche il modo di ottimizzazione il numero di mezzi operativi nei quartieri, per fronteggiare la straordinaria produzione di indifferenziata per le Feste”. Messaggio, questo, che ha fatto il paio con quanto scritto sui social da Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e Lazio: “Roma è sporca e Ama continua ad assumere dirigenti senza selezioni o con procedure molto discutibili. Sotto le feste una nuova procedura lampo per assumere il sesto dirigente da agosto ad oggi. Il Campidoglio intervenga o anche questa vicenda finirà nel nostro esposto che stiamo preparando per la Corte dei conti”.

Sulla pulizia stradale, Ama ha precisato che le operazioni di pulizia e raccolta si sono svolte regolarmente e l’ingente quantità di rifiuti prodotta durante la notte di Natale è stata nella quasi totalità raccolta entro la giornata di Santo Stefano. In più, è stata segnalata la presenza di operatori impiegati a pieno regime, “con uno sforzo supplementare rispetto agli anni precedenti”: 1.700 a Natale e 2.100 il giorno dopo.