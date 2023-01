Regionali, Bernaudo: “Sosterremo Fontana e Rocca”

È stato siglato un accordo tra Liberisti italiani e Lega. Lo comunica in una nota il presidente di Liberisti italiani, Andrea Bernaudo.

“Alle prossime elezioni regionali – sottolinea in una nota – il simbolo di Liberisti italiani purtroppo non sarà presente. In Lombardia e nel Lazio voteremo Lega e sosterremo i candidati presidenti del centrodestra”. Bernaudo ha annunciato una conferenza stampa congiunta che si terrà il prossimo giovedì 26 gennaio alle ore 12,30 in Senato. “Questo accordo – spiega – è stato reso possibile anche perché la Lega ha condiviso un punto importante del nostro programma: l’abolizione del Solve et repete dall’ordinamento tributario. La leale collaborazione con la Lega sarà basata sul raggiungimento di comuni obiettivi politici”.

Secondo Bernaudo, “sarà l’occasione per approfondire le ragioni politiche dell’accordo e presentare la proposta di legge su cui già stiamo lavorando insieme con la Lega. L’obiettivo è quello di riformare l’ordinamento e il processo tributario al fine di ottenere l’abolizione dell’inversione dell’onere della prova a favore del fisco e l’abolizione della riscossione in pendenza di giudizio di primo grado. Uno dei nostri cavalli di battaglia da sempre”.

Bernaudo infine ringrazia “gli esponenti della Lega, il sottosegretario Claudio Durigon, per aver sostenuto questo accordo a livello politico; il senatore Armando Siri per aver messo a disposizione la sua specifica competenza su questi temi così importanti e che ha già presentato nella legislatura precedente – a prima firma per la Lega – la proposta di legge per abolizione dell’inversione dell’onere della prova in materia tributaria”. Bernaudo plaude al “segretario federale della Lega Matteo Salvini, per la sensibilità dimostrata verso questa proposta e in generale verso i diritti di tutti i contribuenti italiani”.