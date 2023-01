Regionali Lazio, oggi la presentazione dei candidati del Pli

Oggi il Partito liberale italiano presenta i candidati alle Regionali del Lazio.

Stamattina, alle ore 10, all’hotel “Le Méridien Visconti”, in via Federico Cesi 37, a Roma, si tiene la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Pli, Alberto Aschelter e Lucrezia Bucci, inseriti nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni del Consiglio regionale del Lazio, a sostegno del presidente Francesco Rocca. Oltre ai due candidati, intervengono: Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del Pli; Francesco Pasquali, presidente del Pli; il senatore Paolo Guzzanti e il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia).

“Il Partito liberale italiano – afferma il segretario del Pli, Roberto Sorcinelli – intende rafforzare l’anima liberale nel centrodestra e per le prossime elezioni del Consiglio regionale del Lazio presenta due candidati nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato presidente Francesco Rocca: Alberto Aschelter e Lucrezia Bucci. Entrambi rappresentano perfettamente il messaggio di libertà e liberismo che il nostro partito da sempre incarna”.

Per Sorcinelli, “queste candidature sono il simbolo e il primo passo per la rinascita del nostro partito che vuole tornare a essere il punto di riferimento e la casa di tutti i liberali italiani, come è sempre stato nel corso dei cento anni della nostra storia. Inoltre, siamo oltre modo contenti di rinnovare la partnership politica con Forza Italia, come già accaduto pochi mesi fa per le elezioni politiche, che con noi condivide ideali importanti a tutela delle libertà individuali e collettive”.