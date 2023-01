Regionali Lazio, Rocca: “Querelo Orfini”

Volano mazzate nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali del Lazio. Francesco Rocca, candidato alla presidenza per lo schieramento del centrodestra, annuncia una querela contro Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico, in merito a una dichiarazione sul Comitato della Croce Rossa di Frosinone.

“La tegola di cui parla Orfini è caduta sulla sua testa prima di rilasciare la dichiarazione che mi riguarda – spiega Rocca – è un degno epigono di una politica che ama rotolarsi nel fango e non manca all’appuntamento con le brutte figure, parlando di qualcosa che evidentemente non capisce. Mai ho amministrato il Comitato Cri di Frosinone, che è stato gestito direttamente dai suoi legali rappresentanti, così come avviene per tutti i circa 700 Comitati della Croce Rossa italiana che hanno assoluta autonomia patrimoniale e finanziaria”.

“Mai – prosegue Rocca – sono stato denunciato dal presidente del Comitato di Frosinone per ammanchi, né da altri volontari. Su Frosinone a suo tempo intervenne il Consiglio direttivo nazionale della Cri, che ne decise il commissariamento, a seguito di un’ispezione che rivelò comportamenti che vennero ritenuti inadeguati da parte del presidente del Comitato. Peraltro, di recente, ho anche segnalato all’Ufficio provinciale del lavoro e ai carabinieri, i comportamenti asseritamente vessatori che subivano i dipendenti del Comitato da parte del loro presidente locale, così come mi venivano riportati dagli stessi. Orfini, così come altri, non usino strumentalmente la Croce Rossa per cercare disperatamente di racimolare una manciata di voti”.

“Invece di reagire maldestramente, spieghi i contorni di questa vicenda” è la replica di Orfini. Un clima acceso, non c’è dubbio, che dà la stura su quale sia l’importanza della posta in palio. Una tornata elettorale che, come spiegato da Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, rappresenta sia un passaggio importante “per i cittadini che hanno diritto di essere governati meglio, dopo anni di immobilismo della sinistra”, sia un’occasione decisiva decisivo “per l’intera nazione”. Insomma, è un momento fondamentale “anche per la politica italiana, per confermare e consolidare il successo del centrodestra”.