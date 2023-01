“Alleanza per lo sviluppo della Regione Lazio”

Francesco Rocca incontra le delegazioni di Democrazia liberale, Democrazia cristiana e Italia del Meridione

Le delegazioni di Democrazia liberale (Dl), composta dal vice-segretario nazionale Alberto Marchetti, dal vice-presidente nazionale Salvatore Carrara e da esponenti dell’associazionismo di area fra cui Guido D’Amico, presidente di Imprenditalia, della Democrazia cristiana (Dc) composta dal segretario nazionale Renato Grassi, e dal commissario regionale del Lazio Fausto Desideri e di Italia del Meridione (IdM), composta dal segretario nazionale Vincenzo Castellano e dal coordinatore del Lazio Cataldo Pugliese, hanno incontrato il candidato Governatore della Regione Lazio Francesco Rocca.

All’esito del cordiale incontro politico, Dc, Dl e IdM, dopo aver constatato grande unità d’intenti col suo programma, hanno deciso di sostenere congiuntamente il progetto politico di Francesco Rocca per il governo della Regione Lazio portando convintamente il loro sostegno elettorale alla lista civica “Rocca Presidente” ed esprimendo come candidati al Consiglio regionale Giorgio Heller e Daniela Tiburzi, rispettivamente di area liberale e cattolica.

Democrazia cristiana, Italia del Meridione e Democrazia liberale si sono dichiarate inoltre disponibili a dare il loro contributo affinché il futuro governo della Regione Lazio possa portare avanti un progetto di sviluppo del territorio, mediante scelte di politica che premino il merito dell’iniziativa privata e l’equilibrata ricostruzione del tessuto infrastrutturale ed economico della regione, nell’ambito di una visione di società aperta e solidale, nella quale i diritti di tutti vengano difesi ed i doveri di tutti pretesi e attuati, coniugando i diritti alle libertà, alla sicurezza, alla salute, all’istruzione e al lavoro con iniziative che garantiscano sviluppo economico, convivenza civile e pace sociale.

In tal senso amministratori, politici, mondo imprenditoriale e associativo dovranno essere protagonisti di una “Alleanza per lo sviluppo della Regione Lazio”, realizzando un nuovo modello di relazioni sociali ed economiche in grado di rispondere alle nuove sfide globali, promuovendo etica sociale ed economia privata e stabilendo legami generazionali, con uno stile di governo aperto in grado di garantire partecipazione politica, libertà d’impresa, sicurezza sociale e promozione individuale.

Francesco Rocca ha accolto con grande soddisfazione il sostegno alla sua candidatura che viene dalle due culture, quella cristiana e quella liberale, che rappresentano i migliori valori tradizionali della politica europea e che hanno fatto grande l’Italia, e si è detto certo che questo accordo di collaborazione politica, che vede pienamente coinvolto anche il meglio del meridionalismo, possa proseguire anche dopo il momento elettorale e per tutto il periodo della legislatura regionale, che dovrà essere di rinnovamento nei metodi di lavoro, nella trasparenza della gestione, negli obiettivi politici e nella costante partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.