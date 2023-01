Bruno Laganà, comunicatore esperto di problematiche energetiche ed ambientali, si candida con la Lega alla Regione Lazio. In questo video risponde ai tanti interrogativi degli elettori di Roma e provincia, turbati dalla nuova valanga di normative europee destinate nuovamente a sconvolgere la vita economica di aziende e famiglie. Normative che, qualora calate dagli enti locali sulla testa dei cittadini, indebiterebbero chi ha una casa e chiuderebbero migliaia di laboratori e officine. Laganà giudica aberranti le norme Ue, soprattutto mette in guardia contro le “farine di insetti” che definisce “mangime per ominidi”. Contro queste ricette europee risponde con la storica cucina ed agricoltura italiana che, a conti fatti, è la vera vittima delle norme europee.