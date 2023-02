Sorelle d’Italia

Le elezioni regionali del Lazio confermano che Fratelli d’Italia è un partito dove la competenza, la militanza e la meritocrazia premiano le donne che si sono impegnate con risultati positivi in politica. La conquista della candidatura a tutti i livelli dell’amministrazione della cosa pubblica è il risultato di esperienza acquisita facendo politica nelle sezioni di partito e nella buona amministrazione negli enti locali. Se c’è un partito dove non è necessario ottemperare alle “quote rosa” è il partito che è stato largamente più votato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e che ha espresso la prima donna presidente del Consiglio dei ministri della storia d’Italia. La presidente Meloni è la testimonianza vivente, che non è il genere che conta in Fratelli d’Italia per far valere le proprie capacità. La dimostrazione è data dal fatto che una giovane militante, Giorgia Meloni, è riuscita a scalare il partito raggiungendo prima la segreteria politica e poi la storica conquista della massima espressione del potere politico in Italia: la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle elezioni amministrative del Lazio del 12 e 13 febbraio prossimo i sondaggi danno per vincente il candidato del centrodestra, l’ex presidente della Croce rossa Francesco Rocca. Fratelli d’Italia è il partito che sarà largamente più votato tra le formazioni politiche della coalizione che lo sostiene. Tra le candidate che ha maggiori chance per conquistare il seggio di consigliere regionale, spicca Elena Palazzo che ha un curriculum politico che parrebbe mutuare quello della premier Giorgia Meloni. È nata a Formia l’8 febbraio 1975. A soli 15 anni si iscrive al Fronte della gioventù poi ad Azione giovani, nel movimento giovanile di Alleanza nazionale e infine in Fratelli d’Italia. Viene eletta per la prima volta a soli 21 anni al Comune di Itri e senza soluzione di continuità ha per 27 anni ricoperto vari ruoli politici nello stesso comune. È stata presidente del Consiglio XVII Comunità Montana di Esperia, assessore alle attività Produttive, Politiche giovanili e Trasporti pubblici locali al Comune di Itri, presidente del Consiglio del Comune di Itri, assessore Attività produttive del medesimo Comune. Oggi ricopre la carica di vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Pnrr, Edilizia scolastica e Trasporti pubblici locali del Comune di Itri. Per una temporanea indisponibilità del sindaco ha anche ricoperto, per circa sei mesi fino a dicembre 2022, la carica di sindaco facente funzione. Ha tutte le carte in regola per il salto di qualità come consigliere regionale del Lazio dopo la lunga esperienza, sul campo, di amministratrice locale. Fratelli d’Italia può contare su una classe dirigente di eccellenza: “le sorelle d’Italia”!