Mariastella Gelmini, prima di lasciare il centrodestra ed intrupparsi nel Terzo polo, per anni ha nutrito affectio politica per il leghismo padano perché, in politica si sa, votum non olet. Adesso il regionalismo differenziato le appare “una bandiera elettorale della Lega”. Detto dall’ex ministra degli Affari regionali, è confortante.