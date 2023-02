Pubblichiamo la registrazione video a cura di Radio Radicale del “III Congresso nazionale Destra Liberale Italiana”, che si è tenuto a Roma sabato scorso presso l’hotel Massimo d’Azeglio.

L’evento è stato organizzato da Destra Liberale Italiana.

Sono intervenuti: Fabio Massimo Aureli, Giuseppe Basini (presidente di Destra Liberale Italiana), Michele Gelardi (avvocato, segretario nazionale di Destra Liberale Italiana), Maurizio Gasparri (senatore, Forza Italia), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy), Paolo Trancassini (deputato, componente della Commissione Bilancio), Alessandro Sacchi (avvocato, presidente dell’Unione Monarchica italiana), Luca Blasi (presidente di Stato Minimo), Teodoro Klitsche de la Grange, Raffaello Savarese, Gabriele Pagliuzzi (architetto, cofondatore della Destra Liberale Italiana), Cinzia Bonfrisco (europarlamentare), Bich Lien Nguyen (dirigente medico in Cardiologia), Elena Vigliano, Fabrizio Gibertoni, Enzo Savarese (già commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Enrico Morbelli (direttore della Scuola di Liberalismo), Alessio Falconio (direttore di Radio Radicale), Andrea De Angelis.