L’esperienza di Civita Di Russo, candidata al Consiglio regionale del Lazio nella Lista civica per Rocca Presidente, è sotto gli occhi di tutti. Affermato avvocato, si occupa da oltre vent’anni di criminalità organizzata a stretto contatto con le procure più esposte d’Italia e nei territori ad alto tasso di infiltrazione mafiosa, soprattutto come difensore dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Ha partecipato a numeri processi soprattutto di importanza storica e di rilevanza nazionale a partire dall’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino. Trasparenza, competenza, merito e professionalità sono le linee guida del suo impegno che vuole mettere a disposizione dei cittadini, “perché la cultura della legalità – dichiara – non si afferma solo nei tribunali ma anche, e forse ancora di più, nella politica”.