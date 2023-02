Vino, Lollobrigida: “L’Irlanda divide l’Europa”

“Attiveremo tutte le forme di resistenza rispetto a un provvedimento che divide l’Europa”. Queste le parole di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste, a margine della IX conferenza economica di Cia-Agricoltori italiani organizzata a Roma, sulla questione del via libera dell’Irlanda all’etichetta con gli alert sanitari per gli alcolici.

Lollobrigida, sul tema, chiarisce: “Noi non vogliamo che l’Europa sia divisa tra Paesi che realizzano un prodotto e altri che, non realizzandolo, pensano di poterlo stigmatizzare, denunciandone alcuni fattori senza guardare nella sua interezza”. L’eccesso di alcol, prosegue il ministro, “va combattuto fermamente, ma è innegabile che produca benessere. Continueremo a difendere la valenza positiva del vino in quanto portatore di lavoro, impresa, qualità nel suo complesso”. Una valenza che “non può essere messa in discussione da atteggiamenti che abbiamo visto in opera da parte dell’Irlanda”.

Non solo: “Se proprio questa etichetta devono metterla, ci aggiungano che nuoce gravemente alla salute di chi non lo beve, un paradosso – incalza Lollobrigida – che voglio inserire, per dare una informazione corretta su ogni prodotto, che mette in condizione le persone di poter scegliere e decidere”.

“Il 28 sarò a Bruxelles e riunirò il sistema Italia – chiarisce – oltre che chiedere un incontro a tutti i parlamentari italiani che devono superare quelle divisioni ideologiche che, spesso, ci hanno indebolito a livello internazionale. Incontrerò le rappresentanze di tutte le Regioni e coinvolgerò gli operatori del sistema Italia, che spesso hanno sostituito la politica in Europa nella difesa, nell’attenzione a quelle dinamiche che, se non vengono monitorate da noi ma da altre nazioni, avvantaggiano altri modelli economici, danneggiando i nostri”.

Sull’argomento interviene pure Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura della Camera: “Dall’Irlanda arriva una chiara dichiarazione di guerra commerciale al vino italiano, dopo il via libera all’etichetta con gli alert sanitari per gli alcolici. Siamo in presenza di una palese e incettabile violazione dei trattati sul commercio comune, alla quale l’Ue deve porre immediatamente rimedio”.

Questa la posizione, mentre il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, afferma: “Il Governo farà valere le posizioni dell’Italia su tutti i dossier strategici. Penso, ad esempio, al nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche: noi chiediamo di rafforzare le tutele esistenti e di valorizzare un sistema che ha reso l’Italia il primo Paese in Europa sulla produzione di qualità. E, sempre sul fronte europeo, intendiamo attuare la nuova politica agricola comune per spendere, velocemente e bene, i 35 miliardi di euro che l’Italia ha a disposizione per i prossimi cinque anni. Garantire più sicurezza alimentare, più qualità, più competitività alle nostre filiere produttive e maggior occupazione: è questo l’impegno che ci siamo presi e che intendiamo portare avanti”.