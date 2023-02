Regionali Lazio: Salvini punta sulla sicurezza, Pd offre il pranzo alla bocciofila

Da una parte la sicurezza, dall’altra i pranzi nel centro anziani. Facce diverse della stessa medaglia: le elezioni Regionali del Lazio. Mentre Matteo Salvini chiude la campagna elettorale della Lega in vista della corsa alla Pisana, lo stesso Carroccio denuncia – con foto – il pranzo che sarebbe stato offerto presso la bocciofila del Centro anziani Quattro Venti, zona Monteverde, nell’ambito degli incontri per promuovere la candidatura dell’ex assessore regionale, Massimiliano Valeriani.

Il Capitano parla di legalità. E lo fa a margine dell’accoltellamento registrato nella zona della stazione Termini, con un 46enne originario di Milano aggredito da tre uomini nordafricani, identificati e sottoposti a fermo dalla Polizia (messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, devono rispondere delle accuse di rapina aggravata e tentato omicidio). Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture annuncia che presenterà “un grande piano di messa in sicurezza delle stazioni italiane a partire da Roma, Milano e Napoli, perché prendere il treno a Termini o a Milano centrale non può essere la roulette. Come non si toccano i professori, non si toccano le donne e gli uomini che lavorano sui treni, perché stanno facendo il loro lavoro”.

Il vicepremier, inoltre, ribadisce che la stabilità della maggioranza è salda: “Abbiamo fatto una campagna elettorale bella, sorridente, positiva e soprattutto di squadra perché per noi la squadra è tutto”. Anche se è inevitabile, alla fine, che tiri la volata al suo partito, soprattutto per le imminenti Regionali: “La Lega punta a casa, lavoro, mobilità. Sono sicuro che tutto il Governo sia della partita, ma mi sembra che la voce della Lega sia la più forte e chiara. E, chi sceglie la Lega, sceglie che l’Italia stia a testa alta sui tavoli europei. Perché non siamo servi di nessuno, non sacrifichiamo la famiglia, la difesa delle imprese e la tavola”.

E, a proposito di tavola, ecco un banchetto che, nella Capitale, tira in ballo il Pd. Come segnalato da Fabrizio Santori e Giovanni Picone, rispettivamente capogruppo della Lega in Campidoglio e al Municipio XII: “Dopo l’incontro per promuovere la candidatura dell’ex assessore regionale Massimiliano Valeriani al centro anziani Bel Respiro, spuntano nuove numerose testimonianze e foto di un altro evento, con tanto di pranzo offerto ai partecipanti, anche presso la bocciofila del centro anziani Quattro Venti. Il silenzio assordante del sindaco e del presidente del Municipio XII non è più tollerabile – dicono – nel giro di una settimana il Partito Democratico con tutto il gruppo della sezione di Donna Olimpia, compresi consiglieri municipali e assessori del Municipio XII, fa il giro dei luoghi istituzionali di proprietà di Roma Capitale per fare campagna elettorale a spese dei cittadini”.

“È accaduto in altri centri anziani di Roma? Vogliamo chiarezza – vanno avanti Santori e Picone – questi atti sono inaccettabili soprusi, che calpestano le istituzioni. Si tratta di fatti che attendono risposte e provvedimenti, sia sul piano politico che su quello della magistratura contabile. La sinistra approfitta dei cittadini e degli spazi pubblici – terminano – li sfrutta senza vergogna, per i propri fini e per il tornaconto elettorale. La Lega chiede le dimissioni di tutti i partecipanti a questi squallidi incontri”.