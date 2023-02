Meloni bacchetta Macron e incontra Zelensky

Giorgia Meloni critica Emmanuel Macron. “Sull’invito a Volodymyr Zelensky è stato inopportuno”, sottolinea piccata la premier arrivando al Consiglio europeo. “La nostra forza – chiosa – deve essere l’unità”. Alla domanda: “Se la missione di Francia e Germania a Washington è stata inopportuna?” la presidente del Consiglio ha risposto: “Francamente mi è sembrato più inopportuno l’invito a Zelensky di ieri. Perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia la compattezza e io capisco le pressioni di politica interna, il fatto di privilegiare le opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti in cui privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa e questo mi pare che fosse uno di quei casi”.

La presidente del Consiglio ha incontrato a Bruxelles Zelensky, in visita straordinaria oggi nella capitale belga. Stanti i tempi strettissimi dell’agenda – dopo il discorso in mattinata al Parlamento europeo, l’incontro in plenaria con il Consiglio e il punto stampa con Ursula von der Leyen e Charles Michel – Zelensky ha incontrato i leader dei 25 Stati membri a gruppi (con Emmanuel Macron e Olaf Scholz ha cenato ieri sera a Parigi, per l’irritazione del governo italiano). Meloni ha quindi visto il presidente ucraino insieme ai leader di Spagna, Polonia, Romania, Paesi Bassi e Svezia. Al termine di uno degli incontri di Zelensky con i leader europei, riferisce l’Ansa, il presidente ucraino ha chiesto a Giorgia Meloni, di intrattenersi per un colloquio a due. Nel corso della lunga conversazione, Meloni ha confermato il sostegno italiano all’Ucraina contro l’aggressione russa. Il presidente Zelensky ha manifestato la forte gratitudine per l’impegno di Roma.