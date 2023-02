Case green, Salvini: “Costo insostenibile per gli italiani”

Le case green e un’Europa che, in questo modo, mette in difficoltà i cittadini che già non se la passano bene. Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di Buongiorno Lombardia – su Telelombardia – dice: “Come Lega noi ci siamo opposti, purtroppo alcuni parlamentari del Partito democratico hanno votato a favore. Non sono case green, che sarebbe anche bello, ma case chiuse. Perché si dovrà pagare dai 15 ai 20mila euro per rimettere a posto l’abitazione, altrimenti sei fuori mercato”.

Il Capitano, inoltre, nota: “Non è il momento, con molta gente in difficoltà economica. Un conto è dire se lo fai, ti do una mano, un conto è dire se non lo fai la tua casa vale zero”. E ancora: “A proposito di appartamenti, case e bonus, posso rassicurare che il Governo sta lavorando come venire incontro a chi ha fatto i lavori e ha i bonus incagliati. Pd e Cinque Stelle avevano fatto i conti totalmente sballati – insiste – ma stiamo lavorando perché si rispettino gli impegni presi con gli imprenditori. Entro febbraio ci sarà un ragionamento”.

Una posizione chiara, quella del ministro dei Trasporti e dei Infrastrutture, già delineata nei giorni scorsi: “In un momento delicato come questo, non puoi usare obblighi ma incentivazione. Casa e auto sono due pilastri e non si può far planare sulla testa di 60 milioni di italiani il fatto che dal 2035 l’auto o ce l’hai elettrica o ce l’hai elettrica e la casa devi metterla in efficienza energetica. I numeri che abbiamo sentito mi dicono che sia assolutamente impossibile farlo”.