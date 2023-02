Elezioni regionali, crolla l’affluenza

Affluenza in calo. È questo il dato emerso dopo l’apertura dei seggi per le elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Ieri la corsa alle urne dalle 7 della mattina alle 23. Anche oggi, dalle 7 alle 15, i cittadini potranno esprimere le proprie preferenze. Dopodiché, avrà inizio lo scrutinio. In Lombardia le sezioni sono 9.254 in un totale di 1.504 Comuni. Invece, ammontano a 5.306 le sezioni per il Lazio suddivise in 378 Comuni.

Alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazioni ha votato il 29,72 per cento degli aventi diritto (rispetto al 70,63 per cento delle precedenti Regionali): questo quanto reso noto dal Viminale. In Lombardia, l’affluenza è stata del 31,78 per cento (nel 2018, alla stessa ora e con lo stesso numero di Comuni, aveva votato il 73,11 per cento). Nel Lazio, l’affluenza è stata del 26,28 per cento (66,55 per cento la quota registrata cinque anni fa). Nel 2018 si votò in una sola giornata.

Per la cronaca, nel Lazio si sfideranno Francesco Rocca (centrodestra), Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Partito Comunista italiano). Il Consiglio regionale è composto da 50 elementi più il governatore. In Lombardia, invece, sono in gara per lo scranno di presidente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5S), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione popolare). Il Consiglio lombardo è formato da 80 consiglieri compreso il governatore.

Intanto sono arrivati i primi commenti. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto: “È un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare”. Più dure le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Poco dopo aver votato nel seggio di via Ruffini, a Milano, ha notato: “Sono preoccupato per l’affluenza… Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Lombardia e Lazio che il voto non è soltanto un diritto, è anche e soprattutto un potere che dà ai cittadini possibilità di scegliere da chi vogliono essere governati e quindi possibilità di decidere sul loro futuro. Chi non vota non è un buon cittadino, chi non vota non è un buon italiano. Spero che tutti i cittadini di Lombardia e Lazio vadano a votare e che questa percentuale di oggi si sposti vicino al cento. La scarsa affluenza è un male di per sé – ha insistito il Cavaliere – anche per le conseguenze che provoca. Dentro di me ho ben chiaro il concetto che una democrazia è tale se la maggioranza dei cittadini va a votare. Se fosse un voto meno del 50 per cento, cosa che non penso assolutamente succederà, siamo davvero una democrazia?”.

Volendo dare delle pillole statistiche, nella Capitale si è votato di più nei quartieri centrali e semicentrali. Nella zona di Monteverde, per esempio, è stata segnalata un’affluenza dell’8,01 per cento. Mani nei capelli in periferia, soprattutto dalle parti di Tor Bella Monaca e della Borghesiana, dove è andato alle urne il 5,63 per cento degli elettori.

COME SI VOTA

La scheda elettorale è di colore verde. L’elettore, pertanto, ha tre opzioni: votare per il candidato presidente (la scelta non si allarga alle liste collegate), votare per candidato presidente e una lista (nel caso si selezioni solo sulla lista la preferenza di estende anche al candidato) oppure optare per il voto disgiunto, ossia scegliere una lista e un candidato governatore non collegato. Non solo: è possibile esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale. In che modo? Basta scrivere il cognome del candidato, o nome e cognome, accanto al simbolo della lista a cui appartiene. Per chiudere, nell’eventualità che si esprimano due preferenze, devono riguardare due candidati di sesso diverso per rispettare la parità di genere. Se si scelgono due uomini – o due donne – la seconda scelta sarà annullata.