Sassolini alla Lehner

Non valigie, zaini, borsoni, bensì container imbottiti di dollari, sterline, euro, in arrivo a Bruxelles dai porti della Cina comunista.

340 europarlamentari col portafoglio a mandorla hanno, infatti, regalato alla Cina il monopolio automobilistico, votando lo stop ai veicoli diesel, benzina, endotermici dal 2035.

È tutto un indecente euromagna-magna contro la sopravvivenza del Vecchio Continente?

Forse no, visto che non bisogna escludere che sussista un male assai peggiore della corruzione, cioè una maggioranza di tossici gretini, cerebrolesi sostenibili, psico-ecologisti, euroscemi resilienti, idioti a chilometro zero, bioschizofrenici, inquinati mentali.

Alle prossime elezioni per il Parlamento europeo, per salvare i nostri figli, votiamo – al di là dei partiti – solo chi sa leggere, scrivere e far di conto.