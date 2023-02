Lazio: come cambia il Consiglio regionale, boom FdI

Cambia la faccia del Consiglio regionale del Lazio, dopo il recente voto che ha visto la vittoria schiacciante del centrodestra. Fratelli d’Italia, nel computo dei seggi, ne avrà 22, confermando così la crescita già cristallizzata alle ultime Politiche. Il resto della squadra che supporterà il governatore, Francesco Rocca, vedrà tre seggi per Lega e Forza Italia, e uno rispettivamente per Udc e la Lista civica a sostegno del neopresidente.

Sul fronte della minoranza, dieci seggi spetteranno al Partito Democratico, due ad Azione-Italia Viva, uno a Verdi-Sinistra e alla civica D’Amato. Quattro, invece, gli scranni per il Movimento Cinque Stelle e uno al Polo Progressista.

Altro aspetto interessante è quello relativo all’andamento del voto nella Capitale. E qui è balzato agli occhi un dato: rispetto alle Comunali del 2021 – all’epoca il centrosinistra la spuntò in tutti i Municipi tranne che nel VI – stavolta il centrodestra la spunta in undici ex circoscrizioni su quindici. Un segnale non da poco per il sindaco Roberto Gualtieri, che dovrà fare i conti pure con un sentiment che sta seguendo l’onda lunga delle elezioni politiche di settembre.