Ue, Procaccini succede a Fitto come copresidente gruppo Ecr

Nicola Procaccini guiderà il gruppo dei Conservatori e dei riformisti europei (Ecr). L’eurodeputato di Fratelli d’Italia è stato eletto copresidente insieme al professore polacco Ryszard Legutko, durante una riunione che si è tenuta ieri pomeriggio. In precedenza il ruolo è stato ricoperto dal ministro per le Politiche europee, i Fondi di coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto. Procaccini è stato eletto eurodeputato nel 2019 nella circoscrizione Italia centrale, è stato sindaco di Terracina dal 2011 al 2015 e dal 2016 al 2019, responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia e presidente della Delegazione Ue-Sud Asia del Parlamento europeo.

“Ecr – ha detto ai cronisti Procaccini – è aperto all’alleanza con chiunque condivide i principi fondativi dell’Ue, principi che maggioranze troppo schiacciate a sinistra hanno via deformato. Abbiamo l’ambizioso progetto di condividere anche con il Ppe una visione dell’Ue che sia maggiormente rappresentativa”. Sulla possibilità che una futura maggioranza al Pe, nel 2024, possa discostarsi dall’asse Socialisti e democratici-Ppe Procaccini ha aggiunto: “Sì, credo che proprio sul Green Deal sia possibile farlo, proponendo un altro tipo di ecologia”. Felicitazioni giungono a Procaccini, attraverso una nota, firmata dal capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr Carlo Fidanza, insieme con i colleghi Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Giuseppe Milazzo e Denis Nesci. “Congratulazioni al collega Nicola Procaccini per la sua elezione a copresidente del gruppo Ecr. In questi anni abbiamo apprezzato le sue capacità politiche e le sue competenze professionali e per questo siamo certi che saprà affrontare le sfide che ci attendono e svolgere il suo importante incarico nel migliore dei modi”.