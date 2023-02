Primo sì al Milleproroghe: scontro sui balneari

Arriva fra le polemiche il primo sì al Decreto Milleproroghe. Il Senato approva il provvedimento al termine di una giornata molto tesa. Va in scena uno scontro tra governo e maggioranza sulla questione della proroga delle gare per i balneari, in tutte le sue declinazioni. Si segnala un “avvertimento” del Quirinale sui possibili rischi di un intervento sanzionatorio di Bruxelles per come sarebbe stata formulata nel suo complesso la norma in questione. Il punto non riguarderebbe la proroga secca di un anno, ma tutte le norme che le fanno da corollario, tra cui quelle che consentirebbero, a determinate condizioni, ulteriori rinvii delle gare, fino al 2025.

Sarebbe stato dunque questo il nodo su cui hanno discusso il governo e la sua maggioranza che comunque ha tirato dritto, consegnando alla Camera il testo senza modifiche. Eppure, a metà della seduta a Palazzo Madama, poco prima che l’emendamento delle opposizioni soppressivo delle nuove misure sui balneari venisse posto in votazione, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aveva chiesto una sospensione dei lavori “per verificare la natura di alcuni emendamenti depositati ed eventualmente presentarne un altro”, faceva sapere il presidente Ignazio La Russa. Le opposizioni segnalavano un possibile problema sui balneari legato a valutazioni della Ragioneria che in serata, però, smentisce dubbi di copertura sul provvedimento.

La maggioranza si riunisce per fare il punto e, secondo quanto riferito, Forza Italia e Lega, i partiti che da subito si sono battuti sul tema della proroga della messa a bando, non cedono sulla misura. A quel punto, anche per rispetto della sovranità parlamentare, si decide di procedere senza modifiche sulla norma che, visti i tempi strettissimi, non potrà, quasi certamente, essere modificata nemmeno a Montecitorio. Le opposizioni vanno all’attacco chiedendo, unite, che “il governo riferisca” parlando di una “grave lacuna in termini di trasparenza” e inoltre chiedendo di poter acquisire un parere tecnico della Ragioneria sul punto. Festeggiano intanto gli imprenditori del settore che in una nota ringraziano, in particolare, i senatori Maurizio Gasparri e Gian Marco Centinaio per aver portato avanti temi che “Assobalneari Italia continua a sostenere convintamente e senza mai cambiare idea”. Non è detto, in ogni caso, che la partita si chiuda qui vista anche l’attesa pronuncia della Corte di giustizia europea alla quale si è rivolto, tra gli altri, il Tar di Lecce sulla vicenda.

Al di là del pesante nodo dei balneari, comunque, anche dall’opposizione durante le dichiarazioni di voto finali arriva l’apprezzamento in generale sull’atteggiamento di rispetto tenuto dal governo sul provvedimento. Tutto questo anche grazie alla scelta di non porre la questione di fiducia. Scelta che, però, non potrà essere ripetuta alla Camera dove, per i tempi ristretti (il decreto va convertito entro il 27 febbraio), è stata già preannunciata la possibilità che venga posta. Nel frattempo, come annunciato, esce dal provvedimento, con l’approvazione, quasi all’unanimità, dello stralcio proposto dal governo, la proroga dei contratti dei diritti tivù in essere sugli eventi sportivi.