La manifestazione si è svolta a Roma nei giorni scorsi da parte dei cittadini della comunità venezuelana, cubana e boliviana contro il tour organizzato dall’ambasciata cubana a Roma in collaborazione con Anpi, Arci culture solidali Liguria e Arcigay, al fine di sensibilizzare la popolazione sulla questione di genere, mettendo a confronto l’Italia con Cuba. Mariela Castro, nipote del lider maximo, è presidente del Cenesex (Centro nazionale cubano di educazione sessuale), e sarà in Italia fino a domani per farsi promotrice di questa iniziativa (fonte video: Colette Rodriguez).