Meloni: “Ogni nazione può essere un faro”

“L’Italia è profondamente europea, le nostre radici sono europee. Poi l’ambiente naturale in cui si sono mosse le rotte classiche ebraiche e cristiane nel Mediterraneo. Come l’India, l’Italia ha il fattore peninsulare: da secoli le nostre rotte marittime hanno guardato al Mediterraneo con cui costruiamo relazioni vantaggiose”.

Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo ai Raisina Dialogue 2023. Ed evidenzia: “Chi vuole cancellare la nostra tradizione, vuole cancellare i nostri diritti. Ogni nazione può essere un faro, con la ricchezza e l’orgoglio della propria tradizione e identità. I fari non si oscurano a vicenda, ma possono brillare insieme e aiutare tutti noi a navigare in acque agitate”.

“Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all’Ucraina. Condividiamo l’auspicio che l’India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta”: queste invece le parole di Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il primo ministro indiano, Narendra Modi. Non solo: “Le nostre nazioni affrontano grandi shock, la crisi pandemica e oggi quella internazionale con l’aggressione russa all’Ucraina, con le ripercussioni sulla sicurezza mondiale e l’ordine mondiale, fondato sulle regole ma anche sulla sicurezza alimentare ed energetica, particolarmente dei Paesi più vulnerabili”.

Secondo Meloni, pertanto, “diventa molto importante che l’India assuma la presidenza del G20, perché può rappresentare con grande forza, come leadership, anche i bisogni e gli interessi dei Paesi del Sud globale. Siamo interessati a favorire questo percorso”.

Il premier, in più, sottolinea: “Credo che ci siano anche molti elementi di vicinanza della nostra visione: c’è molto materiale su cui lavorare insieme, a partire da alcuni settori su cui vorremmo rafforzare la cooperazione, penso al tema della Difesa e alla sicurezza energetica. L’India – continua – si pone grandi obiettivi da questo punto di vista, la sua voglia di lavorare in maniera estremamente forte sul tema della produzione di energia da fonti rinnovabili è una scelta strategica che io considero particolarmente intelligente, e qualcosa su cui sicuramente possiamo collaborare. Anche sulla transizione digitale stiamo lavorando a importantissimi progetti, che collegano le nostre nazioni”.

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, commenta: “L’odierna visita in India del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è fondamentale per un riposizionamento geopolitico nazionale. L’Italia conquista così un peso, politico e commerciale, rilevante grazie a un più stringente partenariato tra i due Paesi. L’India rappresenta infatti un mercato essenziale per l’export italiano. Inoltre, il rafforzamento di relazioni in settori strategici, come quelli della difesa e dell’energia, fa ben sperare che la nostra Nazione possa affrontare positivamente le sfide del futuro”.