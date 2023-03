È morto il senatore Bruno Astorre

Il mondo della politica è in lutto. Il senatore del Partito Democratico, Bruno Astorre, è stato trovato senza vita in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci, nella mattinata odierna. Sul posto la Polizia scientifica, gli agenti del commissariato Trevi e i Vigili del fuoco. Tra gli altri, il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato.

Astorre, nato a Roma l’11 marzo del 1963, tra pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni. Senatore dal 2013, era segretario regionale del Pd dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, eletta sindaco di Frascati in quota dem.

L’ex segretario del Pd, Enrico Letta, ha commentato su Twitter: “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L'abbraccio ai suoi cari”.

“Esprimiamo, a nome di tutta la Lega, profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del senatore Bruno Astorre. Persona seria e perbene, politico capace. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il Partito Democratico, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”: cos’ i capigruppo di Senato e Camera della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

“La scomparsa del senatore Bruno Astorre ci addolora profondamente. Ci lascia una persona appassionata. A nome del gruppo della Camera del Movimento Cinque Stelle esprimo profonde condoglianze e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari” sono state le parole di Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, si è unito al cordoglio: “Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo senatoriale di Fratelli d’Italia il più profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Bruno Astorre, deceduto questa mattina nel suo ufficio a Palazzo Cenci. Non ci sono parole per un evento come questo, ma solo i più sentiti sentimenti di cordoglio per i familiari e per i colleghi del gruppo del Partito Democratico a cui voglio far giungere un forte abbraccio”.