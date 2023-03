Roccella: “L’ideologia della fluidità di genere non tutela le donne”

Eugenia Roccella attacca Elly Schlein . “Chi nega l'identità di genere – dice – non difende le donne”. Per la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità , intervistata da Libero , questo 8 marzo ha un significato particolare. “Non solo perché questo è il primo governo guidato da una donna, ma perché la leadership di Giorgia Meloni non è improvvisata: è solida, maturata in una militanza appassionata e tenace”. Alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ha detto non ce ne facciamo nulla di una donna presidente del consiglio che non si batte per migliorare la condizione di vita di tutte le altre donne del Paese , replica che “le sue parole sonol'esatto capovolgimento della realtà ”.

Roccella rivendica il lavoro del governo per il miglioramento della vita quotidiana delle donne. “L'esecutivo riconosce la loro identità, e quindi le loro esigenze. Elly Schlein invece è fautrice della fluidità di genere , che ovviamente non c'entra nulla con l'orientamento sessuale . Se la differenza tra donna e uomo , che è fondamento della comunità umana , annega nel mare del genere indifferenziato, come si può essere dalla parte delle donne? Il tentativo di fare della neosegretaria del Pd la paladina delle donne, in contrapposizione a Giorgia Meloni, proprio non attacca”. Poi, sempre parlando di Schlein, aggiunge: “ La aspettiamo alla prova dei fatti , ma qualche elemento di valutazione già lo abbiamo. NelParlamento europeo , ad esempio, Schlein ha bocciato un emendamento per combattere l'utero in affitto , pratica alla quale evidentemente è favorevole”.