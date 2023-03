Netanyahu: “Ampliare la collaborazione con l’Italia”

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno aperto i lavori del Forum economico per le imprese a Palazzo Piacentini, sede del ministero. Hanno preso parte all’appuntamento i rappresentati di alcune delle maggiori imprese italiane da Eni a Leonardo, Fincantieri, Ita e le Fs. Tra gli altri, anche gli amministratori delegati di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, di Enel, Francesco Starace e di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

“La prima cosa che voglio dire a Giorgia Meloni è di fare una visita a Gerusalemme accompagnata poi da 50 o 100 aziende leader”: queste le parole del primo ministro israeliano (che successivamente ha incontrato il presidente del Consiglio), che definisce l’Italia una terra “benedetta” per l’imprenditoria e il design. Oltre ad aggiungere: “Vogliamo condividere con voi il nostro vantaggio tecnologico”.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una nota, ha sottolineato: “Il Forum, che ha visto la partecipazione di oltre 50 rappresentanti di aziende ed enti italiani con interessi in Israele, ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione sul piano economico tra i due Paesi e consolidarne la cooperazione industriale, tecnologica e scientifica. Al centro del dibattito – è stato spiegato – temi come sicurezza, energia, digitalizzazione, salute, risorse idriche, agricoltura e innovazione, per rafforzare un rapporto industriale di grande importanza strategica. Tra gli argomenti di discussione, inoltre, la centralità della transizione green attraverso le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica applicata all’industria. Italia e Israele vantano una naturale complementarietà: la forte vocazione manifatturiera italiana unita all’avanguardia delle tecnologie israeliane. Sempre più aziende italiane, infatti, partecipano a importanti gare, pubbliche e private, nel contesto anche dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica che ha finanziato oltre 200 progetti di interesse comune”.

Così Urso: “Italia e Israele possono dare una risposta congiunta alle nuove sfide globali, poiché godono di relazioni bilaterali profonde e solide, costruite su basi di amicizia, con una condivisione di valori e una forte cooperazione scientifica, tecnologica e industriale. Il destino dell’Europa si gioca nel Mediterraneo e i nostri Paesi insieme possono indicare la strada da percorrere anche perché hanno sistemi economici e produttivi complementari, particolarmente congeniali per affrontare le nuove frontiere tecnologiche”.

Secondo i calcoli riportati dal Ministero, nel 2021 “l’interscambio commerciale tra Italia e Israele si è attestato a 4 miliardi di euro, con esportazioni italiane pari a 3,1 miliardi (+25,9 per cento) e importazioni pari a 910 milioni di euro. Tra i principali settori: macchinari, prodotti manifatturieri, prodotti alimentari, articoli in gomma e materie plastiche, prodotti chimici, materie plastiche, computer e apparecchi elettronici”.

ATTENTATO A TEL AVIV

Secondo le prime informazioni raccolte, in un attacco a colpi d’arma da fuoco in pieno centro della città, a Tel Aviv, un attentatore avrebbe ferito tre persone – due delle quali risulterebbero in gravi condizioni –e poi è stato ucciso dalla reazione di agenti di sicurezza sul posto. Il fatto è avvenuto in via Dizengoff, all’altezza di via Ben Gurion.

“Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv. Esprimo al premier Benjamin Netanyahu, da poco arrivato a Roma, la solidarietà mia e del Governo italiano” ha twittato Meloni.

“Vorrei innanzitutto esprimere la solidarietà e la vicinanza del Governo e del popolo italiano al suo Governo e al suo popolo per il drammatico attentato di ieri sera a Tel Aviv” ha aggiunto Urso.

“Sconcerto per l’ennesimo attentato” è espresso dal presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha segnalato come “solo pochi giorni fa ero in visita ufficiale in Israele dove ho ribadito alla Knesset e al primo ministro Benjamin Netanyahu l’amicizia che lega i nostri Paesi. L’Italia è contro ogni forza che attenti alla libertà, all’esistenza e all’indipendenza di Israele. Diciamo no al terrorismo, così come antisemitismo e antisionismo non devono trovare futuro. Al popolo di Israele, ai feriti di Tel Aviv e alle istituzioni vanno i miei pensieri e la mia sincera solidarietà”.