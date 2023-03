Regione Lazio: inizia l’era Rocca

È stata aperta ufficialmente la prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio. È iniziata così l’era di Francesco Rocca.

Il governatore, nelle ore scorse, ha affermato che sulla questione rifiuti e sul termovalorizzatore a Roma non verrà dato alcun filo da torcere a Roberto Gualtieri, sindaco capitolino, perché “c’è un commissario, non facciamo congetture che non stanno né in cielo né in terra. Ho già avviato una interlocuzione con il sindaco Roberto Gualtieri – ha continuato – sulla questione che rimane in sospeso e che riguarda la viabilità dell’Ardeatina. Dovranno passare tra 1.600 e 1.800 mezzi al giorno su quella via: sono aspetti che verranno discussi”.

“Non decidiamo noi sul termovalorizzatore – ha proseguito – c’è una posizione politica di attesa di chiarimento e mi vedrò con Gualtieri nei prossimi giorni: mi ha detto che ha già valutato l’aspetto dell’Ardeatina e io voglio essere ottimista. Non voglio dire dei no pregiudiziali, se c’è una buona soluzione non vedo motivo per non percorrerla”.