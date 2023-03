Sulla questione anarchica

Non mi è mai piaciuta “La Locomotiva” di Francesco Guccini benché apprezzi l’artista in generale e altre sue canzoni. Non mi piace per il messaggio che la canzone veicola: la lotta di classe, l’omicidio indiscriminato. Una locomotiva guidata da un macchinista che lanciava il suo treno contro “l'altro treno ignaro e quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta”.

Ecco la vendetta, ma di chi e contro chi? Questa folle guerra di classe che porta distruzione tra gente ignara e non responsabile di nulla se non di appartenere ad un gruppo sociale. Che io nella mia vita abbia fatto altre scelte politiche, che aderivano ad una visione di popolo ed interclassista, spiega la mia avversione per la “dittatura del proletariato”. Ora sento un gran parlare di Cospito, del suo sciopero della fame e delle posizioni anarchiche contro multinazionali e mondialismi vari con metodi alla locomotiva gucciniani.

Sicuramente non ho simpatia per il liberismo ed i suoi “prodotti” perniciosi nei confronti di una società equilibrata e ben costituita ma non posso che chiedermi da che parte veramente stiano questi cosiddetti anarchici.

Voglio ricordare che, fatto salvo il macchinista di Guccini, di solito gli anarchici si sono resi noti per aver colpito regnanti e principi non certo dirigenti d’azienda, commercianti o poliziotti che sono azioni più consone alla visione sovversiva comunista. Ricordo tra tutti l’anarchico Gaetano Bresci che uccise nel luglio del 1900 il Re d’Italia Umberto I. Gli anarchici spesso si sono espressi su azioni che hanno colpito “la testa” del potere non certo queste azioni da strategia della tensione che vediamo in questi giorni in Italia che fanno nascere il sospetto siano promosse dalla sinistra mondialista e liberista.

Certo se imitando Bresci, Caserio, Angiolillo, Lucheni cominciassero a prendersela con i Rothschild, i Soros o i Bill Gate di turno, che sono i diretti successori odierni dei regnanti, allora sì che riconoscerei gli anarchici... approvando o meno.