Siccità, Zaia: “Serve un Piano Marshall, mare risorsa enorme”

“Bisogna investire in nuovi invasi e impianti di desalinizzazione” per combattere la siccità. Lo sostiene Luca Zaia in un’intervista alla Stampa. Il presidente della Regione Veneto parla dell’ordinanza regionale utile a contrastare l’emergenza. “Il livello di classificazione di allerta – afferma – è ancora lieve, ma il dato concreto è che una siccità del genere così era un vita che non si vedeva più: falde calate, invasi dei fiumi ai minimi, nessuna precipitazione e tra qualche giorno è primavera e il risveglio vegetativo delle piante andrà in totale crisi”. L’ordinanza di Zaia prevede intanto “di incaricare i sindaci di attivare campagne di informazione” ed “evitare usi impropri dell’acqua”, poi di “predisporre piani di emergenza per approvvigionamento di acqua potabile”.

Ma aggiunge che “dobbiamo fare un ragionamento su quello che definiamo come un Piano Marshall per la risorsa idrica. Serve un grande coordinamento nazionale”. Ci sono, a suo avviso, “almeno tre cose da fare il prima possibile”: la prima è di natura culturale, bisogna iniziare a spiegare nelle scuole che l’acqua non è una risorsa infinita”, poi “creare una rete di invasi che divengano i nostri magazzini di acqua. Vanno ripuliti sia quelli naturali che quelli artificiali, penso alle cave, ce ne sono migliaia”, e “ragionare in maniera preventiva, come fanno gli israeliani, realizzando delle aridocolture, immaginando che il clima si possa tropicalizzare e parzialmente desertizzare”. Ci sono poi i desalinizzatori per l’acqua di mare: “Per un metro cubo di acqua desalinizzata la spesa è di 0,47 centesimi. Il mare può essere una risorsa enorme e credo che dovremmo investire seriamente in queste tecnologie”.