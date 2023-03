A venti anni dalla Legge Sirchia che ha vietato il fumo negli ambienti chiusi, come annunciato due mesi fa in Parlamento dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, è in arrivo la nuova stretta sul fumo: divieto anche all’aperto e completa equiparazione del fumo elettronico e con tabacco riscaldato alla sigaretta tradizionale. Quale sarà il futuro dei 56mila tabaccai italiani? Lo chiediamo a Pasquale Genovese, presidente della Uit, Unione italiana tabaccai, che ci spiega come la stretta annunciata dal Governo rischia di mettere in discussione tutta la categoria.