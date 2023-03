Pichetto: “Bisogna investire sulla conservazione delle foreste”

“Le foreste sono preziose per fronteggiare il dissesto idrogeologico”. Lo sostiene Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della Giornata internazionale delle foreste che ricorre oggi. “Il tema di quest’anno, Foreste e salute, ci ricorda – sottolinea Pichetto Fratin – quanto questa preziosa ricchezza di biodiversità sia importante per il benessere del pianeta e dell’uomo. Per una gestione forestale sostenibile da ogni punto di vista – ambientale, economico e sociale – occorre un approccio scientifico rigoroso e aperto, una collaborazione interistituzionale solida e dinamica e una condivisione sempre più partecipativa e diffusa con le filiere interessate e i cittadini”. Secondo il ministro, le foreste sono decisive per “i cambiamenti climatici e l’inquinamento. Investire sulla conservazione e il ripristino degli ecosistemi forestali significa investire sul nostro futuro”.

Il patrimonio forestale italiano – ricorda la nota del ministero – è costituito da circa 9 milioni di ettari. All’interno delle aree protette la superficie forestale è di oltre 3 milioni e 800mila ettari, nei parchi nazionali è di oltre 250mila ettari. A livello mondiale, occupa oltre un terzo del territorio. Nel nostro Paese, sin dal Regio decreto forestale del 1923, la normativa mira a tutelare e ad aumentare gli ecosistemi forestali. La collaborazione tra i due ministeri competenti – Agricoltura e Ambiente – ha dato negli anni i suoi frutti – prosegue la nota – dalle Linee guida forestali al Programma quadro del settore forestale, dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali alla Strategia nazionale foreste. Una collaborazione che si è rivelata strategica. Alla gestione sostenibile delle foreste il Mase fornisce il suo contributo anche con altre misure, come i progetti Life-foreste, i programmi “Parchi per il clima” e quelli attuativi del decreto clima e del Pnrr.