“Anni Bui”: 25 anni di storia del terrorismo

“Dopo i difficili anni della pandemia e la guerra in corso abbiamo più che mai l’esigenza di richiamare ad una memoria condivisa reale che, superando tutte le ideologie, ci faccia andare oltre gli anni di piombo che tantissimo dolore hanno generato a tutti gli italiani e non solo ai familiari delle vittime”. Commenta così Potito Perruggini Ciotta, presidente dell’Osservatorio per la Verità Storica Anni di Piombo, durante la presentazione del libro “Anni Bui” di Salvatore Lordi tenutasi ieri pomeriggio in Campidoglio che ripercorre venticinque anni di storia del terrorismo in Italia vista da un’angolazione differente e cioè quella dei familiari delle vittime del terrorismo.

Alla presentazione, patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Roma e promossa dall’Accademia della Legalità, sono intervenuti lo storico Francesco Maria Biscione; Paola Vegliantei (presidente dell'Accademia della Legalità); Potito Perruggini Ciotta (presidente dell'Osservatorio per la Verità Storica Anni di Piombo), moderati dal giornalista Gianluca Teodori.

Durante l’incontro è stato letto un messaggio inviato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: “È con vero piacere che invio il mio saluto in occasione di questo prestigioso appuntamento promosso dall'Associazione Accademia della Legalità per la presentazione del libro che Salvatore Lordi ha voluto dedicare a tanti esponenti delle Forze dell’ordine che hanno perso la vita per mano del terrorismo. Desidero inoltre congratularmi con la presidente Paola Vegliantei e l’Accademia della Legalità per la passione civica che contraddistingue il loro importante impegno storico, sociale e culturale rivolto, in particolare, alle più giovani generazioni. Una dedizione che oggi si traduce nella preziosa opportunità di approfondire, attraverso le pagine del volume di Salvatore Lordi, la vita privata, le storie personali, gli affetti e il ritratto umano, spesso sconosciuto, di tanti nostri giovani in divisa, vittime della ferocia armata che ha insanguinato il Paese negli anni bui del terrorismo e dell'eversione armata. Il ricordo del loro coraggio, dell’abnegazione e dello spirito di sacrificio con cui hanno difeso a costo della vita legalità e giustizia ci unisce in un dolore che è parte indelebile della nostra storia. La storia di una Nazione che deve saper rendere onore ai suoi eroi trovando nell’unità e nella coesione la forza per continuare a opporsi, con rigore e determinazione, a ogni forma di terrorismo, di violenza e di illegalità”.

(*) Di seguito il video della presentazione tratto da Memoriando.Tv