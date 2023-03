Governo, Meloni: “Non abbiamo paura”

Giorgia Meloni ha un obiettivo: “Rivoluzionare questa nazione”. La premier, in un messaggio al 75° anniversario di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), rivendica il percorso dell’esecutivo. “Il governo – sottolinea la presidente del Consiglio – ha un programma ambizioso. Gli ostacoli per portarlo avanti non mancheranno, però non ci manca il coraggio, la visione e non ci manca il rispetto per i cittadini che ci hanno dato il compito per governare questa nazione”. Meloni spiega l’intenzione di “lavorare h24, sette giorni su 7. Perché i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo Status quo, ma per fare riforme che nessun altro ha avuto il coraggio di fare, con la determinazione di andare fino in fondo. È un cammino difficile, ma che non ci spaventa”. Parlando poi in videoconferenza al Summit for Democracy 2023, la premier sottolinea che democrazia e crescita economica sono interdipendenti e che solo un sistema democratico può garantire crescita, giustizia, uguaglianza, legalità. “La democrazia – aggiunge – porta crescita economica e diffonde prosperità. Solo un sistema democratico può assicurare le condizioni essenziali per innescare una crescita sostenibile”.

Secondo Meloni, il Summit for democracy rappresenta “una grande opportunità per le nostre democrazie per lavorare insieme contro le sfide senza precedenti e le nuove minacce che la pandemia e la brutale aggressione della Russia all’Ucraina ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici. È necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale e lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. Questa è la direzione in cui vuole andare il mio governo; infatti, siamo fermamente convinti che la democrazia possa diventare anche più forte e solida attraverso una riforma presidenziale dello Stato, una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica”.