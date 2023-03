Mario Baccini incontra la delegazione di Democrazia liberale

È stato un confronto proficuo. Il candidato a sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha incontrato una delegazione di Democrazia liberale. Erano presenti il vicesegretario nazionale Alberto Marchetti, il coordinatore della Città Metropolitana di Roma Capitale Elio Vitale e il presidente di ImprendItalia Guido D’Amico. All’esito dell’incontro, la delegazione di Democrazia liberale ha manifestato interesse e disponibilità a sostenere la candidatura di Baccini, a fronte di un effettivo coinvolgimento sia nella fase di individuazione dei temi significativi del programma di governo della città, sia in quella della sua concreta attuazione, mettendo a disposizione fin da subito le proprie migliori risorse professionali e politiche. In tal senso, Baccini e Democrazia liberale hanno convenuto che il sostegno elettorale dei liberali sarà rivolto alla Lista Civica “Baccini Sindaco” e ai candidati al Consiglio comunale di area liberale espressi dalla Lista.

Democrazia liberale si è dichiarata disponibile, fin da subito, “a dare il proprio contributo per un progetto di sviluppo del territorio comunale, mediante scelte di politica che possano premiare il merito dell’iniziativa privata, per una equilibrata ricostruzione del tessuto infrastrutturale ed economico della città, nell’ambito di una visione di società aperta, ma solidale, nella quale i diritti di tutti vengano difesi e i doveri di tutti effettivamente attuati, coniugando i diritti di libertà col diritto alla sicurezza, alla salute e al lavoro, mediante soluzioni capaci di garantire i meccanismi di convivenza civile”.

A tal fine, secondo Democrazia liberale, “la nuova compagine amministrativa dovrà essere capace, contrariamente a quanto avvenuto in passato, di fornire immediate risposte innovative alle presenze imprenditoriali, artigianali e turistico-ricettive per realizzare servizi efficienti e relazioni sociali che garantiscano alla comunità locale sicurezza, lavoro e qualità della vita”. Baccini, apprezzando il sostegno politico di Democrazia liberale, si è espressamente impegnato affinché “i valori tradizionali della cultura politica liberale trovino ampia legittimazione e rappresentanza nella proposta di governo che verrà proposta ai cittadini di Fiumicino”. Il candidato sindaco ha manifestato “la volontà di proseguire la collaborazione politica con Democrazia liberale anche dopo il momento elettorale e per tutto il periodo della consiliatura comunale”.