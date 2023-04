Parliamo con Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, di maternità surrogata, anzi, di utero in affitto, per avere il suo parere su questo tema che divide l’opinione pubblica e che non smetterà facilmente di far discutere. Sono 150mila i bambini italiani figli di questa pratica, ottimo motivo per cui la giurisprudenza italiana è destinata ad evolversi ed a porsi degli interrogativi riguardo al loro destino.

I costi altissimi rendono meglio l’idea della realtà che sta dietro a questa compravendita di bambini che molti vorrebbero legalizzare, e che il Governo attuale è deciso a combattere, fino a punirlo come “reato universale”, ossia perseguibile anche se commesso fuori dai confini italiani.

Fa pensare però che si parli molto poco delle donne, che tengono in grembo il bimbo che poi devono consegnare, seppur dietro lauto compenso. Siamo così certi che psicologicamente questo non lasci un segno a lungo termine, che non ci siano in seguito delle ripercussioni sulle persone più direttamente coinvolte, cioè i bambini, che un giorno forse vorranno sapere di più sulle loro origini e su queste “madri”? Se si crea inevitabilmente un legame nei nove mesi in cui si tiene un bambino in grembo, che succederà dopo?