Pnrr, Malan: “Non siamo allo sfacelo e Draghi non era la perfezione”

Lucio Malan passa al contrattacco sul Pnrr. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, in un’intervista su Repubblica, interviene in merito ai ritardi del Piano nazionale ripresa resilienza. A suo avviso, “le obiezioni dell’Unione europea riguardano obiettivi messi a punto dal governo precedente”. Di più: “Mario Draghi non era la perfezione cui è seguito lo sfacelo”. L’esponente di Fdi sottolinea un aspetto che ritiene dirimente: “Altri Stati membri dell’Unione hanno ottenuto una rimodulazione dei loro piani. Ritengo superata l’idea che il Pnrr non possa essere cambiato neppure di una virgola. Poi, è ovvio, dobbiamo concordare con Bruxelles le modifiche”.

Riguardo alla discussione tra Lega e Fdi sul tema, il senatore precisa: “Fra Fratelli d’Italia e Lega non c’è alcuna lite. Semplicemente abbiamo espresso lo stesso concetto in modo diverso. Nessuno vuole spendere i soldi del Pnrr tanto per spenderli. Servono obiettivi concreti e realizzabili. Ma sono certo che ce la faremo”. E sulle richieste di modifica del piano da parte dell’Italia, Malan ribadisce: “Alcune spese inserite non possono essere realizzate per varie ragioni, la prima delle quali è molto semplice: quando è stato approvato il Pnrr la questione energetica era certamente meno rilevante di oggi. E poi è aumentato il costo delle materie prime, mettendo a rischio la celebrazione dei bandi di gara”.

Frattanto, Giancarlo Giorgetti sottolinea come, l’St Microelectronics di Catania rappresenti “un gioiello del Sud”. Si tratta del “primo esempio del Pnrr in atto, utilizzato in modo intelligente e produttivo, dove c’è anche un ruolo dell’Europa e dell’Italia che hanno promosso la ricerca”. Lo afferma il ministro dell’Economia, in una nota diffusa a margine della visita all’St Microelectronics di Catania. “Siamo nella calma dell’occhio del ciclone – dichiara il ministro – un caso di eccellenza che può fare da traino per altri. Qui, in St, abbiamo avuto la presenza discreta ma vigile dello Stato che ha contributo allo sviluppo con il giusto sistema di incentivi. Sono orgoglioso di questo risultato: abbiamo avuto l’intuito della strategicità di questo progetto”.