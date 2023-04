Viva la Moria 2.0

Quando, quasi tre anni orsono, si iniziò a parlare del Pnrr scrissi un articolo, dal titolo uguale, nel quale ricordavo quanto scriveva Alessandro Manzoni “che nella Milano appestata, i monatti – addetti al trasporto dei malati al lazzaretto e dei cadaveri al cimitero – brindavano allegramente ripetendo Viva la moria!, dato che l’epidemia garantiva agli stessi un lavoro continuo e remunerativo, e la connessa possibilità di rubare e di estorcere denaro a malati e parenti”. E che quel gran parlare di novità, di ricostruzione, di generosità europea poteva diventare l’ouverture di una prossima grande abbuffata.

Già Giuseppe Conte, allora presidente del Consiglio, diceva che le spese relative dovevano essere decise e distribuite. Che un tale programma fosse il miele per attrarre un nugolo di tax consumers era chiaro; come lo era che gli stessi si sarebbero fatti in quattro per “come dicono in Spagna buscar un lugar en el presupuesto, ossia a trovare una nicchia nel bilancio ed essendo questo all’uopo abbondantemente fornito, hanno una ricerca facile”. Cattiva prospettiva per il contribuente italiano, cui sarebbe comunque toccata la parte di Brighella “che fa le spese”.

Ad alleviare i dubbi del suddetto Brighella fu anche detto che l’inquinamento (la riduzione del quale era il principale obiettivo del Pnrr) aveva aiutato la diffusione del virus. Tesi poco ripetuta, forse perché spericolata. Da notizie di stampa emerge che tra le spese finanziate dal Pnrr ci sarebbero piste ciclabili, campi di padel, strutture per l’assistenza anche ai migranti.

Tutte cose magari (si spera), non tanto incidenti sulla spesa complessiva, ma le quali più che a una (necessaria, anzi indispensabile) ripresa economica, sembrano rivolte a finanziare opere e interventi del tutto marginali, e poco o nulla suscettibili di aumentare reddito, produttività, competitività degli italiani e dell’Italia. Cioè di tutte le belle parole con cui hanno condito anche le finalità del Pnrr. Per cui non appare errato procedere alla revisione enunciata dal governo. Sperando che, essendo fatta da un governo diverso, non ripeta le “gesta” dei precedenti.