Fazzolari: “Nomine di alto profilo condivise da tutti”

Giovanbattista Fazzolari promuove le nomine delle partecipate volute dal Governo. L’ex ministro Roberto Cingolani è il nuovo amministratore delegato di Leonardo. Stefano Pontecorvo assume il ruolo di presidente. Per Eni, Claudio Descalzi resta amministratore delegato, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana. Flavio Cattaneo è amministratore delegato di Enel e Paolo Scaroni va alla presidenza. Matteo Del Fante viene confermato amministrato delegato delle Poste, presidente Silvia Rovere. Giuseppina Di Foggia, vicepresidente di Nokia, è il nuovo amministratore delegato di Terna, mentre il nuovo presidente è Igor De Biasio, consigliere d’amministrazione Rai, eletto in quota Lega. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intervistato dal Corriere della sera, sostiene che le nomine siano state “tutte di alto profilo”. Il plenipotenziario di Fratelli d’ Italia spiega che “Giorgia Meloni ha stabilito un metodo: la condivisione. Il principio era che ogni amministratore delegato e ogni presidente doveva avere il gradimento di tutti”.

Il senatore Fazzolari assicura: “Non c’ è mai stata una lunga notte di trattative”. Silvio Berlusconi era assente per malattia, ma con la premier “si erano sentiti nei giorni precedenti su tutto e c’ era stata grande condivisione”. Le ipotesi di tensioni interne alla maggioranza, il sottosegretario le liquida perciò come “ricostruzioni fantasiose”, ma scansa l’ipotesi di un partito unico: “La forza del centrodestra – afferma – è che partiti diversi agiscono come una squadra. La sfida è governare bene”. Giuseppina Di Foggia, nuova ad di Terna, è stata “scelta per merito”, dichiara Fazzolari. “Era giusto avere una quotata a guida femminile”. Sul duo di Enel Cattaneo-Scaroni, il primo – ammette il sottosegretario – “è considerato vicino alla nostra area”, ma la società “ha una forte esposizione finanziaria e non ci sono tanti manager capaci come Scaroni di interloquire con i fondi di investimento”.

Aggiornato il 14 aprile 2023 alle ore 17:45