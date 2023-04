La rovesciata a destra del compagno Zampagna

Il pugno alzato non va più di moda. Riccardo Zampagna, ternano purosangue, idolo dello stadio Libero Liberati, bomber che ha vestito anche le maglie – tra le tante squadre – di Messina e Atalanta, una vita a sinistra che ora vira dalla parte opposta. Famoso per le rovesciate, adesso la “bicicletta” va direttamente a destra. Già, perché il 48enne scenderà in politica per le elezioni in programma nella sua città con una lista (Terni Protagonista) che sostiene il centrodestra (il candidato sindaco è Orlando Masselli, esponente di Fratelli d’Italia).

L’ex centravanti rossoverde, intervistato dal Messaggero, spiega: “Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia, ben cosciente della mia storia che non intendo minimamente rinnegare. Ho sposato il progetto di Terni Protagonista, costruito insieme ad alcuni amici, di cui ho totale stima e fiducia, solo ed esclusivamente per il bene della città”.

Con un colpo di tacco, e non poteva essere altrimenti, Zampagna prova a sviare i possibili attacchi. Perché “non è da intendere come una candidatura politica o una svolta a destra, ma quasi una provocazione per svegliare la città, che non può permettersi assolutamente di tornare indietro. Bisogna togliersi il paraocchi, ed almeno a livello locale fare il meglio per Terni e per i ternani, e proseguire lungo il percorso del risanamento. Se l’ho fatto io, spero possa essere un segnale per tanti altri”.

Aveva strizzato l’occhio al Movimento Cinque Stelle, ora una scelta con vista sul centrodestra. Qualcuno dirà “contrordine compagni”. Comunque sia, adesso la palla passa a Riccardo Zampagna. Vediamo come la gestirà. In attesa di nuove acrobazie.

Aggiornato il 17 aprile 2023 alle ore 17:44