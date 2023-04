Morto il senatore Andrea Augello, il cordoglio della politica

Andrea Augello, 62 anni, senatore di Fratelli d’Italia, volto storico della destra romana, è morto. Era malato da tempo. “In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea, rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Così la moglie Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio. Parlamentare per quattro legislature, sottosegretario alla Pubblica amministrazione nel Governo di Silvio Berlusconi, aveva aderito al partito di Giorgia Meloni nel 2018. Sindacalista dell’Ugl, era cresciuto nel Fronte della Gioventù, movimento giovanile del Movimento Sociale italiano.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti dal mondo della politica. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto: “Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea”.

“Ho appreso con dolore della scomparsa di Andrea Augello, uomo perbene e politico corretto e preparato, di cui non solo il centrodestra ma tutto il Parlamento sentirà la mancanza. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Fratelli d’Italia” ha commentato il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

Così Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento a proposito della scomparsa del senatore: “Un amico, un collega, una persona perbene. Andrea Augello è stato questo e molto di più. Oggi perdiamo un pezzo importantissimo del nostro partito, ci mancherà la sua competenza, la sua dedizione, il suo amore per il Paese, ma soprattutto ci mancherà lui. Alla sua famiglia e a chi, come noi, gli ha voluto bene la mia affettuosa e sincera vicinanza”.

Questo il ricordo di Roberto Menia, senatore di FdI: “Con Andrea Augello se ne va un caro amico e protagonista della storia della destra italiana. Abbiamo fatto tante battaglie insieme dai tempi del Fronte della Gioventù, siamo stati uniti dall’essere della stessa generazione. Un pensiero va alla sua famiglia ed uno al cielo. Addio, Andrea”.

Queste le parole di Lorenzo Cesa, il segretario nazionale dell’Udc: “Esprimo a nome mio e della comunità dell’Udc le più sentite condoglianze alla famiglia ed alla sua comunità politica per la perdita del senatore Andrea Augello. Nel Lazio prima e a livello nazionale poi, Augello ha rappresentato con acume e tenacia le sue idee senza mai cedere alla politica urlata ed al richiamo degli slogan. Ha espresso con vigore e coerenza i suoi ideali ed il suo pensiero politico. Mancherà alla Politica una figura di spessore come Augello”.

“È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa del senatore Andrea Augello. Di lui ricordo la grande competenza e la forte determinazione, ma anche l’amore per la politica e il rispetto per le istituzioni. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato” ha ammesso il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Se ne è andato Andrea Augello, protagonista di tante battaglie del centrodestra romano. Sono vicino ai suoi cari e a Fratelli d’Italia nel ricordo di un comune impegno sul territorio. Il Signore lo accompagni in questo suo ultimo viaggio” ha twittato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Aggiornato il 28 aprile 2023 alle ore 17:17