Mussolini esclusa da Instagram: colpa del cognome

Verrebbe da ridere, per non piangere. In una società che ormai all’incontrario va, come il treno dei desideri cantato da Adriano Celentano, succede che Alessandra Mussolini, vice capodelegazione di Forza Italia all’Eurocamera, non possa aprire un proprio profilo di Instagram con il suo cognome, per via della policy del social network.

Incredibile, ma vero. Ed è la diretta interessata a raccontare la vicenda: “Sono qui per denunciare un fatto: sto tentando – per lavoro, perché queste piattaforme sono ormai fondamentali per lavorare – di aprire un mio account Instagram con il nome Alessandra Mussolini e mi viene bloccato. Mi è stato detto che non viene accettato per la policy della community”.

“Io allora ho messo nomi come Alessandra Gramsci, Alessandra Berlinguer al posto di Alessandra Mussolini – ha fatto sapere – e il mio cognome non lo prendono. Questo è un pregiudizio che diventa violenza. Adesso, assieme al capodelegazione Fulvio Martusciello, scriveremo alla presidente Metsola”.

Insomma, non resta che qualcuno esca fuori, dicendo “sei su Candid camera”. Ma la realtà è un’altra: “Questa è una limitazione grave della possibilità anche di agire politicamente. Al di là del fatto che sono un deputato europeo, perché non posso aprire un profilo Instagram col mio cognome?”.

Aggiornato il 10 maggio 2023 alle ore 15:58