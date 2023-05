Mattarella: “Coesione sociale è dare futuro a giovani”

Sergio Mattarella ritiene indispensabile pensare al futuro dei giovani. Il presidente della Repubblica, in un messaggio inviato al presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari Aps Gianluigi De Palo, sostiene che la “coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni creando un clima di fiducia”. “Politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l’equilibrio tra vita e lavoro sono questioni fondamentali per lo sviluppo delle famiglie”, aggiunge il Capo dello Stato. “Alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità”, scrive il presidente Mattarella. “Si tratta di una puntuale prescrizione della Costituzione che all’articolo 31 richiama la Repubblica ad agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Proteggendo “la maternità, l’infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. “La struttura demografica italiana manifesta uno squilibrio che deve richiamare l’attenzione”. La nascita di un figlio, aggiunge Mattarella, “è segnale di speranza e di continuità della comunità”.

Frattanto, è iniziata la visita di Stato in Norvegia del presidente della Repubblica. Accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, Mattarella è arrivato al palazzo presidenziale di Oslo dove vedrà il principe ereditario, Haakon, la regina Sonja, la principessa Mette-Marit e la principessa Astrid. Re Harald V ha dei problemi di salute ed è ancora ricoverato. Dopo gli inni e gli onori militari il presidente avrà un colloquio ristretto con il principe ereditario. In seguito il capo dello Stato si sposterà insieme ai reali alla Fortezza di Akershus per la cerimonia di deposizione al monumento nazionale. Sempre in mattinata Mattarella incontrerà il presidente dello Storting, il Parlamento norvegese, Masud Gharahkhani. Infine ci sarà un pranzo di lavoro con il premier Jonas Gahr Støre.

Aggiornato il 11 maggio 2023 alle ore 18:54