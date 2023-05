La protesta degli studenti “attendati” fuori dalle università in protesta per il caro-affitti. Un problema che esiste e che non colpisce solo gli studenti ma anche le famiglie. Il modello americano e quello anglosassone potrebbe essere una soluzione, ma servono gli investimenti. E i soldi ci sono, quelli europei, basta usare la testa e avere le idee chiare.

Aggiornato il 12 maggio 2023 alle ore 12:11