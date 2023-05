14 e 15 maggio al voto: Amministrative ai raggi X

Ci siamo. Domani e lunedì si vota per le Amministrative, un turno elettorale che “può incidere sul peso del nostro Governo”, come ha specificato Silvio Berlusconi. Ma, allo stesso tempo, è un banco di prova importante pure per Elly Schlein e il Partito Democratico.

ELEZIONI: I DETTAGLI

Urne aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Successivamente, sarà la volta del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta il 21 maggio, e di Sicilia e Sardegna il 28 e 29 maggio. I cittadini saranno chiamati al voto in 13 Comuni capoluogo. Uno è capoluogo di regione, Ancona; dodici sono capoluoghi di provincia. Ovvero: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi. Il ballottaggio eventuale si terrà il 28 e il 29 maggio (per Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta sarà il 4 giugno, per Sicilia e Sardegna l’11 e il 12 giugno). In sette Comuni capoluogo dove si voterà al momento governa centrodestra, in cinque il centrosinistra. Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell’Amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta. Sulla chiamata al voto incombe lo spauracchio dell’astensionismo. Mentre un occhio attento va alle alleanze: Pd e Movimento Cinque Stelle sono insieme a Latina, Pisa, Brindisi e Teramo; Azione e Italia Viva a Brescia, Vicenza, Ancona, Pisa, Treviso, Brindisi; le forze di maggioranza che ora compongono l’Esecutivo vanno in ordine sparso a Massa, dove Fratelli d’Italia ha un suo candidato, che è diverso da quello di Lega, Forza Italia e liste civiche.

LE FAQ

Preferenze, sezioni elettorali e altre curiosità. Il Viminale ha predisposto tutta una serie di chiarimenti, relativi al voto amministrativo. Per esempio, “la tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 14 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 15 maggio”.

E poi: “Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del Comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso Comune”.

Non solo: “La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche”.

In ultimo: “Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto all’estero”.

