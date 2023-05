Bilaterale Meloni-Kishida: “Lavoriamo per la sicurezza”

È una Hiroshima blindata quella che si presenta alla vigilia del G7, che si apre ufficialmente domani. Nel frattempo, va in scena il bilaterale tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida. “Sono molto contenta del nostro partenariato strategico che ci sta consentendo di intensificare la nostra collaborazione – scrive il premier sui social – siamo uniti nell’impegno a tutela di un ordine internazionale fondato sulle regole, della pace e della stabilità, da scienza e tecnologia a cooperazione industriale e sicurezza”.

“Sono molto contenta di essere qui – insiste Meloni – le mie congratulazioni per la determinazione e la serietà con cui stai gestendo il G7 in un anno sicuramente non facile. Essendo l’Italia il prossimo presidente del G7, è fondamentale ancora di più che la nostra cooperazione sia molto stretta. Noi siamo due potenze regionali, che hanno ruoli di responsabilità insieme ai leader del G7. In questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza. E per la sicurezza economica”.

“È mia ferma intenzione lavorare in stretta relazione con l’Italia in vista del G7 dell'anno prossimo” fa sapere Fumio Kishida che, rivolgendosi a Giorgia Meloni, dichiara: “Benvenuta in Giappone, sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città. Nella mia visita a Roma abbiamo deciso di elevare i nostri rapporti a partenariato strategico. Desidero ulteriormente concretizzare questa relazione e, al riguardo, sono molto lieto che siano giunti a un’intesa i negoziati sulla collaborazione cinematografica”.

