Autonomia, Ciriani: “Una questione centrale per il governo”

“Stanno provando a creare tensioni tra di noi”. Lo sostiene Luca Ciriani in un’intervista alla Stampa. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore di Fratelli d’Italia, commenta le polemiche nate dal dossier dei tecnici del Senato, in cui si criticava il testo dell’Autonomia. “Vogliono farci litigare”, ribadisce. “Quello è un testo tecnico come tanti altri – spiega – non gli si attribuisca un’importanza che non ha”. Ciriani non pensa ci siano tentativi nella maggioranza di ostacolare la riforma: “Non vedo manine o manone. È normale che su un provvedimento così atteso ci siano contributi tecnici, anche con un orientamento diverso da quello del centrodestra”, aggiunge. Sarebbe utile “non cascare in questo tranello, con cui stanno provando a creare tensioni tra di noi. La volontà politica del governo e della maggioranza non è cambiata sull’Autonomia”.

Il Parlamento “approfondisce, discute e apporta i suoi miglioramenti. Il tema poi è particolarmente complicato e qualche modifica sarebbe assolutamente normale. Non c’è nulla per cui stracciarsi le vesti”. È difficile, secondo Ciriani, dire se si riuscirà ad arrivare all’approvazione dell’Autonomia prima delle Europee: “Nessuno qui cerca di frenare, per evitare che venga approvata in vista delle Europee, ma si devono prima stabilire i Lep (Livelli essenziali di prestazione) e garantire il loro finanziamento, e anche il Parlamento ha i suoi tempi”. Il ministro commenta poi anche le affermazioni sul tema del governatore del Veneto: “La riforma fa parte del programma di centrodestra. Luca Zaia dice cose ovvie, non vedo il problema. La volontà del governo di porre l’Autonomia come una questione centrale è evidente. Autonomia e riforme – sottolinea – insieme si tengono e insieme andranno avanti”.

Sul tema dell’Autonomia interviene anche Attilio Fontana. Per il presidente della Regione Lombardia, “il tempo sta scadendo: si vuole mantenere lo status quo o si dà ai territori la possibilità di gestire direttamente dando un’impostazione diversa allo Stato?”. Il governatore leghista è intervenuto sulla questione durante l’evento Salute Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. “Ci sono manine burocratiche che mandano in giro questi documenti” ha aggiunto Fontana tornando sulle polemiche scaturite dalla pubblicazione sui social di un documento critico sull’Autonomia dell’Ufficio studi del Servizio del bilancio del Senato. “Dal centro – ha concluso Fontana – non c’è la volontà di affrontare questo problema, sono tutti convinti che si possa andare avanti con la gestione ministeriale e centralistica del potere”.

