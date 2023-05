Il Pd in Liguria è in disarmo

Può essere che il centrosinistra a guida Partito Democratico riesca a mantenere il potere a Sestri Levante, anche se le opposizioni guidate dal civico Francesco Solinas al primo turno hanno superato il 50 per cento dei votanti, ma in Liguria i numeri del partito guidato oggi da Elly Schlein (intervenuta proprio a Sestri Levante a sostegno del candidato Pd) sono simili a una desolante valle di Giosafat popolata da ossa secche.

In tutto il Novecento la Liguria è stata forse la regione più rossa d’Italia, partorendo leader come Sandro Pertini e Alessandro Natta, dopo essere stata la più prolifica regione di patrioti che contribuirono al Risorgimento, tra i quali Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Nino Bixio, Goffredo Mameli). In Liguria avvennero i fatti di Genova del 1960, che segnarono la fine dei governi centristi della Democrazia Cristiana con i repubblicani e i liberali (secondo le male lingue a questi fatti non fu estranea la “residentura” del Kgb di Roma).

I governi cattolico-liberali a quel punto furono sostituiti dal neonato centrosinistra guidato da Amintore Fanfani e da altri leader della sinistra cattolica in alleanza con i socialisti di Pietro Nenni. I governi di centrosinistra prepararono la strada all’ingresso dei comunisti nei palazzi del potere, che crebbe negli anni Settanta, quando con le appena nate Regioni il sistema dei partiti diventò un pranzo di gala, che strozzava le classi disagiate con il falso mito dell’aumento degli stipendi. Falso perché la crisi economica diventava strutturale e la conseguente inflazione si mangiava gli aumenti salariali. Non dimentichiamo, infine, che a Chiavari, in provincia di Genova, furono fondate le Brigate Rosse.

Ebbene, la fotografia attuale del Partito Democratico in Liguria riflette impietosamente un quadro completamente rovesciato, in cui il Pd governa direttamente – tra i Comuni superiori ai 10mila abitanti – soltanto a Savona, Albenga, Arenzano, Finale Ligure (con una lista civica) e Arcola. Pertanto, il Pd amministra meno di 100mila liguri, su una popolazione di 1.551.000 cittadini.

Sestri Levante – a pochi giorni dal ballottaggio – vede come possibile vincitore il candidato Francesco Solinas, sostenuto da liste civiche di area centrodestra.

Sanremo (52.900 abitanti) è stata finora guidata dal sindaco Alberto Biancheri, iscritto al Pd, ma poi il sindaco è uscito dal partito.

Tutti i principali Comuni – a parte Savona (53mila abitanti) – oltre a Genova (560.00 residenti) sono amministrati dal centrodestra o da sindaci civici di area.

Aggiornato il 23 maggio 2023 alle ore 09:30