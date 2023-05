Ztl Fascia Verde: mobilitazioni e presidi a Roma

“Caro Patanè (assessore comunale alla Mobilità, ndr) questa macchina fa per me, un’altra non la posso acquistare. Come vedi mi sto adoperando per adeguarmi alla nuova Ztl”. Questo il messaggio vergato su un foglio e lasciato a mo’ di memoria nella parte posteriore di una vettura. Ed è una delle tante espressioni di protesta contro il provvedimento che rischia di sconvolgere la viabilità di Roma. Il sindaco, Roberto Gualtieri, proprio una settimana annuncia una rimodulazione della Ztl Fascia Verde. Con l’aggiunta: “Pensiamo a meccanismi di deroga, di chilometraggio, per non bloccare completamente la circolazione delle auto ma mettendo limiti, come fanno a Milano. Un piano equilibrato, che ridurrà l’inquinamento e non scaricherà un peso troppo forte su chi non può permettersi di sostenerlo”.

“Per adesso sono parole al vento” tuona Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio e promotore di una petizione on line che ha superato le 96mila firme. E proprio oggi alle 18,30 nell’Urbe si terrà un presidio del Carroccio, davanti al dipartimento Mobilità. Ancora Santori: “Siamo al fianco dei Comitato schierati contro la Ztl. Ci stiamo battendo per modificare una delibera assurda. Adesso abbiamo registrato solo annunci, non c’è una memoria di giunta, non sappiamo se siano stati apportati approfondimenti o meno, non sappiamo se e quali tavoli siano stati convocati. La sensazione è che si stia cercando di edulcorare la situazione, forse sperando che un giorno i cittadini si dimenticheranno di tutto. Ma non è così. Noi chiediamo un confronto aperto, a tutti, come già richiesto durante la manifestazione in piazza del Campidoglio del 10 maggio”.

Anche Fratelli d’Italia non sta a guardare. E per sabato 27 maggio è prevista una mobilitazione, con la raccolta firme e un presidio dislocato in vari punti della città: piazza dei Giuochi Delfici, largo Valtournanche, piazza Irnerio, via della Magliana, laterale via Cristoforo Colombo angolo via Laurentina, viale Palmiro Togliatti angolo via Tuscolana, viale Palmiro Togliatti angolo via Prenestina.

ZTL FASCIA VERDE

Lo scorso novembre la giunta Gualtieri dà il via al progetto anti-inquinamento per Roma, bloccando i veicoli diesel euro 3 nella Fascia Verde, per poi allargare i divieti da novembre di quest’anno. Ad aprile comincia l’installazione dei varchi con le telecamere. Da novembre del 2023, quindi, la Fascia Verde è out per auto vecchie e inquinanti. E il divieto riguarderebbe pure i residenti della zona.

Secondo quanto indicato in prima battuta dal Comune, i varchi saranno attivi dal prossimo ottobre: dopo un mese di assestamento, da novembre partiranno le sanzioni per chi metterà piede nella Fascia Verde con veicoli a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7,30-20,30, ai veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7,30-10,30/16.30-20.30 e ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio euro 3. Dal primo novembre 2024 è vietato l’ingresso in Fascia Verde, esclusa la domenica, pure ai veicoli a benzina euro 3 e ai diesel euro 5 nella fascia oraria 7,30-20,30, mentre i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7,30-10,30/16,30-20,30.

