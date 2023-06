Ztl Fascia Verde a Roma: la retromarcia di Gualtieri

I presidi, le prese di posizione anche del cosiddetto fuoco amico. E le proteste di comitati e cittadini, come avvenuto ieri nel corso di un Consiglio del Municipio VII, alla presenza del consigliere capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. Roberto Gualtieri fa retromarcia. Ecco quindi una nuova bozza sulla Ztl Fascia Verde. L’idea è quella di esentare dal divieto di accesso i veicoli fino alle categorie Euro 4 diesel ed Euro 3 benzina.

Secondo quanto sta trapelando, per quanto concerne i modelli più inquinanti ci potrebbero essere due strade da seguire. Una è il pacchetto chilometrico di ingressi che possa consentire di circolare nella zona a traffico limitato: in pratica, il titolare del veicolo dovrà installare un dispositivo per il tracciamento degli spostamenti. L’altra è rappresentata dal carnet di ingressi. Tra le altre cose, non risulterebbero esserci deroghe per i taxi.

Successivamente il testimone passerà alla Regione. I tecnici dell’Arpa dovranno indicare se la proposta in essere potrà essere compatibile con la riduzione di polvere sottili.

Lo scorso novembre la giunta Gualtieri dà il via al progetto anti-inquinamento per Roma, bloccando i veicoli diesel euro 3 nella Fascia Verde, per poi allargare i divieti da novembre di quest’anno. Ad aprile comincia l’installazione dei varchi con le telecamere. Da novembre del 2023, quindi, la Fascia Verde è out per auto vecchie e inquinanti. E il divieto riguarderebbe pure i residenti della zona.

Secondo quanto indicato in prima battuta dal Comune, i varchi saranno attivi dal prossimo ottobre: dopo un mese di assestamento, da novembre partiranno le sanzioni per chi metterà piede nella Fascia Verde con veicoli a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7,30-20,30, ai veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7,30-10,30/16.30-20.30 e ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio euro 3. Dal primo novembre 2024 è vietato l’ingresso in Fascia Verde, esclusa la domenica, pure ai veicoli a benzina euro 3 e ai diesel euro 5 nella fascia oraria 7,30-20,30, mentre i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7,30-10,30/16,30-20,30.

Non sono mancate le polemiche. Come la manifestazione davanti al Campidoglio del 10 maggio. Tanti gli striscioni apparsi ieri. “Smettetela di sperperare i nostri soldi”, “Pd-Partito dei ricchi”, “No al delirio eco-chic di Gualtieri, sì ai mezzi pubblici efficienti e sicuri”, “Gualtieri non puoi ghettizzare i romani”.

